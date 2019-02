Rossieli Soares da Silva visitou Votuporanga na manhã deste sábado (9) e participou de uma reunião na Cidade Universitária da Unifev

publicado em 09/02/2019

O secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares da Silva, esteve em Votuporanga (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Quem esteve na manhã deste sábado (9) em Votuporanga foi o secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares da Silva, que participou de uma reunião na Cidade Universitária da Unifev com diversas lideranças do município e região. Na oportunidade, ele destacou a importância da implantação do Ceeja (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos) na cidade e revelou que estuda a possibilidade de uma parceria entre Estado e o Centro Universitário de Votuporanga.

A visita do secretário à cidade foi organizada pelo deputado estadual Carlão Pignatari e contou com a presença do prefeito João Dado, do diretor-presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, de vereadores e secretários municipais. O deputado estadual Gilmar Gimenes e o dirigente regional de Ensino, José Aparecido Duran, também estiveram no encontro.

Em conversa com a imprensa, Rossieli lembrou que há mais de sete anos Votuporanga reivindica o Ceeja. “Nós já estamos com tudo preparado, com as matrículas abertas para que o primeiro Ceeja da cidade e da região possa atender aqueles que não conseguiram estudar em um momento mais adequado”, comentou. No município, o programa funcionará na Escola Estadual Doutor José Manoel Lobo, localizada na rua Tibagi 3352. A Diretoria de Ensino está terminando a atribuição para iniciar as aulas na próxima semana.

Para este ano letivo, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abriu três novas unidades do programa. Com os novos locais de ensino, em Pirassununga, Santa Isabel e Votuporanga, a rede estadual passa a contar com 39 unidades.

Estado e Unifev

Sobre uma possível parceria entre Secretaria de Estado de Educação e Unifev, Rossieli explicou que a ideia é aproveitar os espaços, a inteligência e tudo o que há de bom no Centro Universitário para apoiar também os alunos do ensino médio. “Estamos desenhando o projeto agora e conversamos com a Unifev hoje sobre essa possibilidade de trabalharmos juntos e dar mais oportunidades para os nossos jovens do ensino médio”, apontou.

Ceeja

Voltado aos estudantes maiores de 18 anos que querem voltar a estudar, o Ceeja oferece cursos do ensino fundamental (anos finais) e médio de presença flexível com atendimento individualizado e regime de eliminação de matéria, inclusive com aproveitamento de estudos anteriores devidamente comprovados.

A inscrição pode ser feita em qualquer unidade da rede estadual. É necessário levar documento de identificação com foto e informar data de nascimento, endereço residencial e telefone para contato. Mais informações podem ser obtidas no site www.educacao.sp.gov.br/educacao-jovens-adultos.