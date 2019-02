Por volta do horário do almoço, servidores da pasta distribuíram marmitex aos mais necessitados; cinco pessoas foram encaminhadas para unidades de atendimento

publicado em 19/02/2019

ação solidária teve início na Praça da Matriz e percorreu diversos pontos da cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Por volta do horário do almoço, servidores da pasta distribuíram marmitex aos mais necessitados; cinco pessoas foram encaminhadas para unidades de atendimento

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga realizou, na manhã desta terça-feira (19/02), uma abordagem diferente e especial junto às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Por volta do horário do almoço, o secretário interino André Figueiredo e servidores da pasta distribuíram marmitex aos mais necessitados. A ação solidária teve início na Praça da Matriz e percorreu diversos pontos da cidade, entre eles, a Praça São Bento e a Praça do Velório Municipal.

Além de oferecer alimentação, a Prefeitura encaminhou três pessoas para clínicas de tratamento contra o alcoolismo. Outros dois moradores em situação de rua receberam acolhimento em abrigos e, agora, passam a contar com moradia temporária e novas expectativas de vida como, por exemplo, possibilidades de inserção no mercado de trabalho.