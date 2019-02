A 13ª edição do Carnaval de Votuporanga será do dia 2 a 5 de março; São José do Rio Preto e Votuporanga terão pontos de retirada de abadás, pulseiras e canecas

publicado em 25/02/2019

Em Votuporanga, a troca começa na quinta-feira no próprio local da festa (Foto: Divulgação)

Chegamos na semana do carnaval e o OBA Festival divulga os esquemas de troca dos kits que contêm abadá, pulseira de identificação e caneca da festa. Em São José do Rio Preto, a entrega será especificamente nesta quarta-feira (27/2), do meio dia às 22h, no Shopping Iguatemi, no Piso 1, ao lado da TVZ My Shoes.

Em Votuporanga, a troca começa na quinta-feira no próprio local da festa (Mundo Oba – vicinal de Parisi) e segue durante o evento. Os horários são: quinta e sexta-feira das 11h às 21h. No sábado (2/3), primeiro dia do festival, os foliões podem retirar os kits das 11h às 3h da madrugada. Já no domingo e na segunda-feira, das 15h às 3h e na terça-feira, das 14h às 22h. A organização informa ainda que a troca de ingressos diários será feita no dia e na própria portaria do evento.

O uso do abadá é sugerido somente para o dia 5, terça-feira. A orientação é para que não recortem de forma alguma a marca do Oba Festival, mantendo-a na parte da frente da camiseta. O uso da pulseira de identificação é obrigatório durante todo o evento; em caso de violação ou perda da pulseira, somente o titular da mesma apresentando RG, CPF ou CNH e efetuando o pagamento de Taxa de R$ 200,00 para o cancelamento da antiga e liberação de uma nova. Quem comprou pelo Guichê Web deve entrar no site e imprimir o e-ticket. Mais informações pelo www.obafestival.com.br/informativo

Valores

As vendas estão pelo 5º lote, sendo Pista R$ 840,00, Camarote OBA R$1.190,00 e Camarote Premium by Café de La Musique R$ 1.840,00. Os três contam com all included e serão mais de 40 horas de festa com apresentações no palco principal e no trio elétrico. Os valores por dia são Pista R$ 350,00, Camarote OBA R$500,00 e Camarote Premium by Café de La Musique R$ 800,00.

O OBA Festival 2019 tem 20 pontos físicos de vendas espalhados pelo país: Andradina (SP), Araçatuba (SP), Campo Grande (MS), Dourados (MS), Fernandópolis (SP), Goiânia (GO), Ituvera (SP), Lençóis Paulista (SP), Orlândia (SP), Ribeirão Preto (SP), Rio Verde (GO), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP), São Carlos (SP), São Joaquim da Barra (SP), Uberaba (MG), Uberlândia (MG) e Votuporanga (SP).