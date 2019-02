O motivo é o grande número de reclamações recebidas contra seguradoras e associações que fazem cobranças em contas bancárias ou diretamente do benefício no INSS

publicado em 11/02/2019

O Procon de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Procon de Votuporanga faz um alerta a aposentados e pensionistas devido ao grande número de reclamações recebidas contra seguradoras e associações, que fazem cobranças em contas bancárias ou diretamente do benefício no INSS. Esse problema se arrasta desde o ano passado e se intensificou nos últimos meses.

De acordo com a diretora do Procon, Andréa Isabel da Silva Thomé, muitos consumidores estão procurando o órgão e relatam não terem conhecimento da contratação de seguros e outros descontos. “Detectamos, em alguns casos, que esses produtos foram incluídos entre os documentos que as pessoas assinam no momento da contratação de empréstimos consignados”, disse Andréa.

As principais vítimas são os idosos, justamente pela dificuldade de leitura dos contratos e outras limitações. Ainda de acordo com a chefe do Procon, em média, os valores giram em torno de R$ 19 a R$ 50 mensais. “Podemos afirmar que muitos consumidores estão sendo lesados e nem sabem, já que não identificam que a sigla "DB AT CONV" e outras que constam nos extratos dizem respeito à cobrança indevida. Por isso, é importante sempre conferir os extratos do INSS e bancário”, disse.

O Procon de Votuporanga e de outras cidades do estado solicitaram providências da Fundação Procon-SP, no ano passado e nesta semana, com o envio de todos os dados dos atendimentos. O Procon-SP informou ao órgão de Votuporanga que já oficiou a SUSEP, Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, INSS e Ministério Público.

Alguns consumidores também buscaram a devolução dos valores na Justiça e obtiveram sentenças favoráveis. Quem constatar a cobrança indevida pode procurar o Procon.

O Procon de Votuporanga atende de segunda à sexta-feira, das 9h às 15h, na rua São Paulo, 3741, próximo à praça Matriz. Mais informações pelo (17) 3422-8930.