Termos de Fomento e contratos foram assinados pelo Prefeito João Dado na manhã desta segunda-feira

publicado em 18/02/2019

No total, 1.886 vagas estão abertas para pessoas com idade a partir de 16 anos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado autorizou a oferta de 48 cursos gratuitos à população por meio do Programa de Educação Profissional, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com entidades do Sistema S: Senac, Senai e Sebrae. No total, 1.886 vagas estão abertas para pessoas com idade a partir de 16 anos, variando de acordo com os critérios de cada curso.

O ato ocorreu em seu Gabinete, na manhã desta segunda-feira (18/2), reunindo a primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho; do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior, e demais secretários municipais, vereadores, imprensa e os representantes das instituições parceiras, Eliane Godói, do Senac; Silvio Marqueti, do Senai; e Gilvanda Figueiroa, do Sebrae.

Desde 2017, a Prefeitura investe no Programa de Educação Profissional. Naquele ano, o Município firmou parceria com o Senac; em 2018, o Senai entrou para o rol de parceiros; e, neste ano, o Sebrae. Os cursos são voltados às áreas de comércio, prestação de serviços, indústria e empreendedorismo. Informações detalhadas e os requisitos para cada curso podem ser consultados no Centro do Empreendedor da Prefeitura, que fica na Rua Barão do Rio Branco, 4997, Vila Paes, ou pelo telefone (17) 3406-1488.