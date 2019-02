Atividade “Como Promover suas Vendas Inovando Mais” será no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura

publicado em 22/02/2019

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (17) 3405-9460 - opção 4 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A mulher sai para comprar uma calça nova... Numa rua do comércio, há várias lojas e, invariavelmente, em todas elas há manequins nas vitrines. Por mais que a consumidora tenha tempo, é cansativo parar em frente de todas as lojas. Por isso, os lojistas que desejam se diferenciar de seus concorrentes e, atrair clientes, precisam adotar não só uma cultura de empreendedorismo, mas, também, de inovação nos negócios.

Esta nova realidade de mercado determinou à Secretaria do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga a incluir, na programação de 2019, cursos e ações voltadas aos empreendedores. Dentro da parceria celebrada neste ano com o Sebrae está a atividade denominada "Como Promover suas Vendas Inovando Mais", que será realizada gratuitamente na próxima terça-feira (26/2), no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura.

"Sabemos que todo mundo deseja se tornar seu próprio patrão, porém, nem todos conseguem sobreviver no mercado, seja por escolhas erradas ou por falta de conhecimento do próprio mercado. Por isso, tratamos junto ao escritório regional do Sebrae SP, a oferta de eventos voltados especificamente para este segmento, até para cumprir uma das metas da atual administração que é a geração de emprego e renda, principalmente de incentivo total ao microempreendedor", afirma o secretário Flávio Piacenti Junior.

As inscrições são limitadas e totalmente grátis. O facilitador será o consultor técnico do Sebrae, Guilherme Lui, que mostrará aos participantes que para inovar nos negócios é necessário buscar capacitações, desenvolver a criatividade e aperfeiçoar diferentes habilidades.