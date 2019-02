A convocação foi publicada nesta segunda-feira (18), por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município

A Prefeitura de Votuporanga publicou nesta segunda-feira (18), por meio do Diário Oficial Eletrônico, a lista de 29 candidatos aprovados nos Concursos Públicos Municipais nº 003/2014, nº 004/2014, nº 001/2017 e nº 003/2017.

Do concurso público nº 003/2017 foram convocados 22 candidatos para Agente Operacional I – Serviços Gerais (Feminino), Agente Operacional I – Serviços Gerais (Masculino), Agente Operacional II – Vigilância Patrimonial, Agente Operacional VI – Alvenaria e Construção, Agente Operacional VI – Pintura, Agente Operacional VI – Manutenção Elétrica de Alta e Baixa Voltagem, Agente Operacional VII – Operação de Máquinas Leves, Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Informática, Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato e Técnico do Executivo XXII – Topografia II.

Os dois candidatos aprovados para o Concurso Público nº 003/2014 são para Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo e Agente Fiscal Tributário I. Do concurso nº 004/2014 foi convocado um candidato para a vaga de Procurador Jurídico I. Do concurso nº 001/2017 foram convocados quatro candidatos para as vagas de Agente Operacional VII – Direção Veicular, Agente Operacional X – Operação de Máquinas Pesadas e Analista do Executivo X – Contabilidade Pública.

Os convocados deverão se apresentar no próximo dia 26 de fevereiro, às 8h, na Secretaria Municipal da Educação, localizada na Rua Pernambuco, nº 4865, no bairro Patrimônio Novo, para apresentação de documentos e manifestação quanto a aceitação da vaga oferecida e ainda para a realização de exame médico admissional, sendo que o não comparecimento no prazo supra citado, corresponderá à desistência tácita.

A relação de documentos para nomeação está disponível no site www.votuporanga.sp.gov.br- Link Cidadão - Link Concursos. As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Administração Municipal.

