João Dado assinou os Termos de Colaboração no valor de R$ 1.689.705,60 com 13 entidades que atendem cerca de 800 assistidos

publicado em 07/02/2019

Neste ano, o aumento médio é de 8,67% no valor de repasses do Tesouro Municipal (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As entidades assistenciais de Votuporanga receberam uma boa notícia nesta semana. O Prefeito João Dado confirmou, na tarde desta quinta-feira (7), o repasse de recursos para 13 entidades assistenciais do Município. Neste ano, o aumento médio é de 8,67% no valor de repasses do Tesouro Municipal às instituições assistenciais.

No total, o valor a ser destinado pela Prefeitura durante o ano de 2019 será de R$ 1.689.705,60 para 13 entidades que atendem cerca de 800 assistidos entre crianças, adolescentes e idosos. O valor será dividido em 11 meses, com a primeira parcela sendo paga ainda no mês de fevereiro e a última até dezembro. Além desse repasse, as entidades também receberão verba do Governo do Estado, sendo R$ 386.054,40; e da União, de R$ 73.200,00.

A informação foi divulgada pelo Chefe do Executivo durante uma reunião em seu gabinete, com representantes das entidades, que assinaram os Termos de Colaboração que garantem o repasse vindos das esferas municipal, estadual e federal. “É uma alegria enorme poder fazer justiça com as instituições que mais ajudam o Poder Público a cuidar das pessoas. Desde quando era Deputado Federal, sempre lutei muito pelas entidades, e vou continuar lutando”, disse o Prefeito João Dado.