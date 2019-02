Voltados à área de Gestão, novos cursos integram o Programa de Educação Executiva do Centro Universitário de Votuporanga; inscrições seguem abertas

publicado em 21/02/2019

Os cursos integram o Programa de Educação Executiva da Instituição (Foto: Divulgação/Unifev)

A Pós-Graduação Unifev recepcionou, na noite da última quarta-feira (dia 20), na Cidade Universitária, as primeiras turmas de seus MBA’s próprios. Os cursos integram o Programa de Educação Executiva da Instituição, que traz a Votuporanga e região nove opções diferentes de especializações voltadas à área de Gestão.

Na oportunidade, estiveram presentes o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, e a coordenadora de Pós-Graduação, Profa. Ma. Edilene Simioli, acompanhada de sua equipe.

Durante a abertura, o Reitor deu as boas-vindas aos pós-graduandos e agradeceu por terem escolhido a Unifev. “Ficamos duplamente felizes, pois muitos alunos que passaram por aqui, e nem faz muito tempo, já estão de volta. Isso comprova o comprometimento e a qualidade do nosso trabalho, o que é motivo de grande satisfação para nós”, afirmou.

Em sua fala, Edilene explicou, resumidamente, os objetivos dos MBA’s, bem como o planejamento do ano letivo. “Todos os cursos têm como foco os conceitos de liderança e gestão. Da sigla, em inglês, Master Business Administration, os MBA's possuem duração de apenas um ano, tempo hábil para que o profissional esteja apto a atuar no gerenciamento de negócios, com competências e habilidades específicas”, completou.

Com condições especiais de pagamento, os cursos seguem com as inscrições abertas pelo site: www.unifev.edu.br/educacaoexecutiva. Ao todo, são 18 parcelas de R$ 349,00. As aulas são realizadas semanalmente, às quartas e quintas-feiras, no período noturno.