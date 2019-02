Cursos são oferecidos por universidades públicas através do Sistema Universidade Aberta do Brasil

publicado em 12/02/2019

Polo da UAB de Votuporanga oferece sete cursos a distância (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A modalidade de Ensino a Distância vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. Visando atender a essa demanda, a Prefeitura de Votuporanga mantém o Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), onde 283 alunos frequentam cursos de Ensino Superior oferecidos por Universidades Públicas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação).

Atualmente, são oferecidos cursos de Licenciatura em Matemática, Graduação em Pedagogia, Engenharia de Computação e Engenharia de Produção, através da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo). O aluno aprende de forma ativa em momentos on-line e encontros presenciais, no Polo.

Além dos estudantes da Univesp, 114 alunos também estão matriculados nos cursos de Pedagogia, Administração Pública e Especialização em Gestão em Saúde oferecidos pela UFU - Universidade Federal de Uberlândia, por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil, vinculado ao Ministério da Educação (MEC) do Governo Federal.

O Polo da UAB Votuporanga fica localizado na rua Pernambuco, n° 1736 (Vila Muniz). O telefone para mais informações é o 3422-8839.

