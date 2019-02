Com mais de 60 anos de história no Brasil, o Yázigi quer promover o desenvolvimento das pessoas através do ensino de idiomas de qualidade

publicado em 22/02/2019

As matrículas para o Yázigi já estão abertas; as aulas são oferecidas para alunos a partir de 3 anos de idade (Foto: Divulgação)

A Escola de Educação Passo a Passo/Dom Bosco de Votuporanga acaba de fechar parceria com a escola de idiomas Yázigi – inglês e espanhol. Com uma metodologia dinâmica e moderna, faz o aluno aprender um idioma mais rápido que o convencional.

Com mais de 60 anos de história no Brasil, o Yázigi quer promover o desenvolvimento das pessoas através do ensino de idiomas de qualidade, contribuindo para os processos de educação e de exercício da cidadania global, sob os princípios de uma gestão socialmente responsável. Mais do que ensinar um idioma, o Yázigi busca o desenvolvimento do aluno e a sua transformação como cidadão do mundo.

Para a direção da Escola Passo a Passo, trazer o Yázigi para Votuporanga foi uma grande conquista. “Queremos sempre o que há de melhor para os nossos alunos. Por este motivo procuramos os melhores parceiros para oferecer um ensino de qualidade”, destacou a diretora da Escola, Tânia Regina Fuzete de Lima.

As matrículas para o Yázigi já estão abertas. As aulas são oferecidas para alunos a partir de 3 anos de idade. Informações pelo telefone (17) 3411-1600, com Lúcia ou Linei, ou diretamente na secretaria da Escola, que fica na Rua Guaporé, 3340 – Santa Luzia.

Yázigi

Pioneirismo é a marca registrada do Yázigi em mais de seis décadas de história. As aulas são dinâmicas e baseadas em assuntos do dia a dia. Dessa forma, centenas de milhares de alunos conseguem aprender mais rápido associando o idioma a situações do cotidiano. O principal objetivo é fazer o aluno pensar, interpretar e falar em outra língua sem notar que está aprendendo.

O Yázigi foi a primeira franquia de serviços do Brasil e a primeira escola a integrar internet à sala de aula. Inovações, que como muitas outras, fizeram do Yázigi uma das marcas mais admiradas do setor. O Yázigi é a única empresa do Brasil a ganhar 27 selos de excelência da ABF - Associação Brasileira de Franchising. A marca mais vezes reconhecida da categoria.