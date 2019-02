Coordenado pelo curso de Direito, NPJ oferece orientações civis e penais gratuitas à população, de segunda a sexta-feira, na Cidade Universitária

publicado em 20/02/2019

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3422-2828 (Foto: Unifev)

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Unifev, coordenado pelo curso de Direito, retomou os seus atendimentos após o recesso acadêmico. O espaço, localizado na Cidade Universitária, oferece orientações civis e penais gratuitas à população, por meio do projeto Tira Dúvidas.

De acordo com a coordenadora do NPJ, Profa. Ma. Déborah Cristiane Domingues de Brito, as consultas são realizadas em horários flexíveis para atender os trabalhadores. Os atendimentos são feitos por alunos da graduação, em regime de estágio, sob a supervisão do Prof. Me. Ian Matozo Especiato.

“A assistência jurídica segue os mesmos parâmetros exigidos pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Qualquer pessoa pode receber orientação. No entanto, é importante frisar que o atendimento é direcionado à população carente, que não tem condições de arcar com as despesas processuais", explicou.

Ainda segundo a coordenadora, o assistido será submetido a um processo de triagem, tendo que comprovar a indisponibilidade de recursos financeiros para a contratação de um advogado, bem como a viabilidade jurídica do pedido.

A novidade deste ano são os novos horários de atendimento do Núcleo. As consultas estão sendo realizadas no período da tarde, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 14 horas, e das 17h às 19 horas.