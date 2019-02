Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas está com inscrições abertas

publicado em 02/02/2019

As inscrições abertas e gratuitas, para toda a comunidade, a partir dos 10 anos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Que tal aproveitar o novo ano para se dedicar a novas atividades, descobrir talentos, estimular sua criatividade ou até mesmo tirar um tempo para você? A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Cultura, tem uma sugestão para concretizar essas ideias. O Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas de Votuporanga (NIAC) está com inscrições abertas e gratuitas, para toda a comunidade, a partir dos 10 anos.

Interessados em participar podem integrar-se imediatamente às atividades, realizando a inscrição gratuita, até o final do mês de fevereiro, na Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, na Rua São Paulo, nº 3456 (Anexa à Concha Acústica).

As aulas são divididas em duas turmas de acordo com a faixa etária e acontecem, regularmente, nas quartas-feiras, das 19h às 22h (faixa etária de 10 a 14 anos), e quintas-feiras, das 19h às 22h (faixa etária a partir de 15 anos), sob a coordenação de Graziella Fuscaldo.

O NIAC existe desde setembro de 2013 como uma plataforma de pesquisa e investigação, com o intuito de promover reflexão sobre as Artes Cênicas, com a perspectiva de potencializar o conhecimento, incentivar novos olhares sobre a realidade e estimular a criatividade desenvolvendo um conteúdo integrado de capacitação, através de aulas, atividades de pesquisa, processos colaborativos e experimentais.