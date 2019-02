Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (12) na rua Amazonas, em Votuporanga.

publicado em 12/02/2019

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (12) na rua Amazonas (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Erika Chausson

Segundo informações da equipe do Samu, a vítima estava dirigindo o veículo pela rua Amazonas quando, em frente ao supermercado Porecatu, colidiu contra a traseira do outro veículo, que estava estacionado. Apesar do susto, ninguém se feriu. A equipe do Samu foi acionada para atender a ocorrência, no entanto, não precisou prestar socorro. A Polícia Militar também compareceu no local para registrar a ocorrência. Ainda conforme a equipe do Samu, a condutora do veículo passou mal, o que resultou na colisão.