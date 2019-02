Evento, composto por palestras, workshops e apresentação de trabalhos, será realizado nos dias 22 e 23 de março, no Centro de Convenções e no Campus Centro da Instituição

publicado em 27/02/2019

Os interessados devem se inscrever pelo site: www.camevunifev.com/camu, até o dia 23 de março (Foto: Divulgação/Unifev)

O curso de Medicina da Unifev promoverá, nos dias 22 e 23 de março, o seu I Congresso Acadêmico (CAMU). O evento, destinado a estudantes e profissionais da área da Saúde, será realizado em dois locais distintos: Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo (dia 22) e Campus Centro da Instituição (dia 23).

Organizado pelo Centro Acadêmico de Medicina de Votuporanga (CAMEV), o Congresso tem o objetivo de aprofundar os conhecimentos dos participantes em temas recorrentes da profissão e promover a interação entre universitários de diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) da região.

De acordo com o coordenador do curso de Medicina, Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes, a programação abrange palestras com profissionais renomados, além de workshops e oficinas sobre temas diversos, entre eles, cirurgia cardíaca, emergências psiquiátricas, neurocirurgia, reanimação neonatal e empreendedorismo em Medicina.

“Contaremos com a participação de palestrantes da casa e, também, de instituições conceituadas do País, como é o caso do médico cardiologista e Prof. Dr. Celmo Celeno Porto, da Universidade Federal de Goiás (UFG), e da médica geriatra e Profa. Dra. Ana Claudia de Lima Quintana Arantes, vice-presidente da Casa do Cuidar, Prática e Ensino em Cuidados Paliativos, de São Paulo”, explicou.

O evento é uma parceria entre a Unifev, a Federação Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina do Brasil (IFMSA-Brazil) e a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina (ABLAM).

Inscrições

As atividades do CAMU serão realizadas na sexta-feira, de forma geral, e no sábado em módulos separados, com cursos e workshops escolhidos por cada participante.

Os interessados devem se inscrever pelo site: www.camevunifev.com/camu, até o dia 23 de março. O valor do investimento é de R$ 70.

Nesta primeira edição, além da programação com palestras e cursos, o CAMU contará com a apresentação de trabalhos de pesquisa, por meio da exposição de banners. As normas e demais procedimentos para submissão estão disponíveis no link citado. Os trabalhos deverão ser enviados até o dia 6 de março.