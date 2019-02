A troca será das 11h às 21h no próprio local do evento (Mundo Oba – vicinal de Parisi) e segue durante na sexta-feira também das 11h às 21h

publicado em 27/02/2019

O uso do abadá é sugerido somente para o dia 5, terça-feira (Foto: Divulgação)

Votuporanga sedia uma das maiores festas do Brasil neste carnaval e os foliões já começam a entrar no clima. Nesta quinta-feira (28/2), a organização inicia a troca dos vale-abadás pelos kits que contêm abadá, pulseira de identificação e caneca da festa.

A entrega será das 11h às 21h no próprio local do evento (Mundo Oba – vicinal de Parisi) e segue durante na sexta-feira também das 11h às 21h. No sábado (2/3), primeiro dia do festival, os foliões podem retirar os kits das 11h às 3h da madrugada. Já no domingo e na segunda-feira, das 15h às 3h e na terça-feira, das 14h às 22h. A organização informa ainda que a troca de ingressos diários será feita no dia e na própria portaria do evento.

O uso do abadá é sugerido somente para o dia 5, terça-feira. Para os outros dias os temas são: sábado, Festa do Pijama; domingo, Praia e Branco; segunda-feira, Festa à Fantasia.

O uso da pulseira de identificação é obrigatório durante todo o evento; em caso de violação ou perda da pulseira, somente o titular da mesma apresentando RG, CPF ou CNH e efetuando o pagamento de Taxa de R$ 200,00 para o cancelamento da antiga e liberação de uma nova. Quem comprou pelo Guichê Web deve entrar no site e imprimir o e-ticket. Mais informações pelo https://www.obafestival.com.br/informativo

Valores