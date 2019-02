Aumento da doença na região preocupa; Votuporanga conta atualmente com 220 notificações e 63 casos positivos somente em 2019

publicado em 21/02/2019

O treinamento contou com a presença do médico infectologista da Vigilância de Catanduva (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A Secretaria de Saúde do Município e a Santa Casa de Votuporanga promoveram uma capacitação aos médicos do Hospital, UPA, SAMU e Atenção Básica sobre a dengue. O evento aconteceu na terça-feira (dia 19) no Espaço Unifev Saúde por uma iniciativa do Diretor Clínico da Santa Casa Dr. João Paulo de Lima Pedroso e da coordenadora médica da Secretaria Dra. Márcia Rangel Pedroso e pelo coordenador da rede Urgência e Emergência Dr. Chaudes Ferreira Júnior.

O treinamento contou com a presença do palestrante convidado, o médico infectologista da Vigilância Epidemiológica de Catanduva Dr. Ricardo Santaella Rosa, que demonstrou casos clínicos aos presentes.

“O aumento do número de casos no estado é preocupante, principalmente por ser a dengue tipo 2 que está em evidência. Isso significa que uma boa parcela da população está suscetível ao vírus e com o aumento de mosquitos e criadouros, as cidades devem ficar em estado de alerta para possíveis epidemias. Estamos aqui para capacitar os médicos no atendimento inicial que é primordial para um diagnóstico preciso e maior controle da doença”, explicou Santaella.

O médico pediatra do Hospital, Dr. Antonio Seba Junior também participou da capacitação, onde falou sobre a importância do diagnóstico precoce em crianças. “O grupo abaixo dos dois anos de idade faz parte de uma classificação de risco e a evolução nesses casos é mais rápida, por isso os médicos devem estar atentos aos sintomas com uma abordagem diferenciada nas crianças”, explicou.