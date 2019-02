Além deles, a programação do local continua exibindo os filmes ‘Como treinar o seu dragão 3’ e ‘Wifi Ralph’ diariamente

publicado em 21/02/2019

O filme ‘Minha vida em Marte’ será exibido diariamente, às 22h, em cópia dublada no Cine Votuporanga (Foto: Divulgação)

Érika Chausson

A partir desta quinta-feira até o dia 27 de fevereiro, o Cine Votuporanga exibe o filme ‘Minha vida em Marte’ diariamente, às 22h, em cópia dublada e em 2D digital. Além deles, a programação do local também continua exibindo os filmes ‘Como treinar o seu dragão 3’, diariamente às 20h15, em cópia dublada e em 3D digital e ‘Wifi Ralph’ diariamente, às 18h30, em cópia dublada e em 3D digital.

O preço dos ingressos é de R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) O Cine Votuporanga reserva o direito de alterar a programação sem aviso prévio. Para mais informações o telefone de contato é pelo (17) 3423-4740.





Minha vida em Marte

Fernanda (Monica Martelli) está casada com Tom (Marcos Palmeira), com quem tem uma filha de cinco anos, Joana (Marianna Santos). O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal (Paulo Gustavo), parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.





Wifi Ralph

Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, iniciam mais uma arriscada aventura. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. Para isso, eles contam com a ajuda dos “cidadãos da Internet” e de Yess, a alma por trás do “Buzzztube”, um famoso website que dita tendências.





‘Como treinar o seu dragão 3’