publicado em 18/02/2019

A diretora do Ceeja do município, Jussara Silveira Cardoso de Leão, esteve na Cidade FM (Foto: A Cidade)

Érika Chausson

Recentemente, Votuporanga implantou mais uma instituição de ensino para jovens e adultos concluírem os estudos. O Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja) oferece cursos do ensino fundamental (anos finais) e médio de presença flexível com atendimento individualizado.

Em entrevista à Cidade FM, a diretora do Ceeja, Jussara Silveira Cardoso de Leão, explicou que o método de ensino é por eliminação de matéria. “É uma escola para aquelas pessoas que por alguma razão não puderam concluir o ensino fundamental ou médio, pessoas que já tem mais de 18 anos. Ela vai começar de onde parou, eliminando disciplinas. No ato da matricula, ela vai escolher, por exemplo, concluir o ensino médio completo, então ela faz sua matricula e já escolhe uma disciplina que deve começar”, contou.

“Supondo que ela escolheu língua portuguesa, nós já encaminhamos para o professor da língua portuguesa do ensino médio, ele dará as orientações de como as pessoas vão estudar em casa. Durante os estudos, conforme existam dúvidas, ela vai agendar a aula com o professor e naquele horário será um atendimento individual”, explicou.

Segundo a diretora, o aluno precisa agendar com o professor pelo menos uma vez por semana. “Ela precisa agendar com o professor pelo menos uma vez por semana, porém, se a pessoa quiser ir todos os dias, agendar mais de uma vez por dia, não tem problema. Os horários disponíveis pelo professor são manhã, tarde e noite”, frisou.

O Ceeja é um programa oferecido pelo Governo do Estado e Votuporanga é a única unidade disponível na região noroeste paulista. “Um programa do governo estadual e aqui nossa região só tem em Votuporanga. Então, atenderemos de Rio Preto para cá, Santa Fé do Sul para cá”, disse.

O material didático é disponibilizado para os estudantes gratuitamente, assim como a matricula na instituição. A conclusão do curso dependerá do desempenho do estudante. “Como a pessoa vai eliminando a disciplina, ela pode terminar em um ano, dois. Dependerá do tempo que ela se dedicar aos estudos. Tem também a questão de alguns alunos que só vão para terminar o terceiro ano do ensino médio. Tem aqueles que já concluíram por outros meios, então ele leva a declaração e só faz a disciplina que ela precisa”, enfatizou.