Pequena Eloá, de Macaubal, não esperou chegar até a Santa Casa de Votuporanga e veio ao mundo a caminho do Hospital

publicado em 21/02/2019

Ela acionou o SAMU de Nhandeara, onde o enfermeiro Nilton Cesar Alves Ferreira fez o primeiro socorro e estava acompanhando a gestante até Votuporanga (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A chegada de um bebê é sempre muito esperada por toda a família, e geralmente, a data do nascimento é prevista com antecedência. Na manhã desta quarta-feira (dia 20), a mamãe Fernanda Rocha, da cidade de Macaubal teve uma grande surpresa quando a bolsa estourou. Ela acionou o SAMU de Nhandeara, onde o enfermeiro Nilton Cesar Alves Ferreira fez o primeiro socorro e estava acompanhando a gestante até Votuporanga.

No meio do caminho, a dilatação de Fernanda aumentou muito e em contato com a regulação do SAMU em Votuporanga, o médico Dr. Walter Serafim orientou que a viatura parasse para que a ambulância de Unidade de Suporte Avançado (USA) fosse ao encontro deles.

Porém, ao chegar no encontro, o bebê já havia nascido nas mãos de Nilton. "Para gente são momentos únicos e que nos emocionam. Diante de tantas tragédias, quando atendemos uma ocorrência dessas é muito gratificante. Agradeço o apoio de toda a equipe do SAMU que confiou em nós para que pudéssemos realizar tudo com muita calma, e também a minha companheira socorrista Marly Alves Torres que a todo momento também me auxiliou nesta incrível missão", contou o enfermeiro.

De acordo com o médico Dr. Walter Serafim, quando a USA chegou ao local, o bebê já havia nascido e eles auxiliaram nos cuidados secundários. "Foi o momento que cortei o cordão umbilical, fizemos a aspiração no bebê, que já estava estimulado e choroso. Então aquecemos a criança com lençóis e com o próprio calor humano até chegarmos na Santa Casa. A mãe também estava bem e foi uma ocorrência tranquila e que deu tudo certo", explicou.

A mamãe Fernanda Rocha contou a emoção que viveu e a felicidade em ter Eloá em seus braços. "Nunca imaginei que seria assim tão rápido. Gostaria de agradecer o enfermeiro que me acalmou a todo momento, ele foi um abençoado e me ajudou a trazer ao mundo meu tesouro mais precioso", relatou, emocionada.