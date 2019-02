Ao todo, 13 estudantes das 2ª e 3ª séries da Escola se classificaram para as próximas fases da avaliação

publicado em 14/02/2019

O resultado oficial da prova foi divulgado nessa semana (Foto: Unifev)

Os alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio do Colégio Unifev saíram na frente na corrida por uma vaga em um dos cursos ofertados pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Desta vez, 14 estudantes da Escola foram aprovados nas 1ª e 2ª etapas do Processo de Avaliação Seriada (PAS) da UEM. O resultado oficial da prova foi divulgado nessa semana.

Nesta forma de ingresso, o estudante matriculado na 1ª série do Ensino Médio realiza a prova sempre ao final de cada ano. No fim da 3ª série, a pontuação acumulada pode render uma vaga na universidade.

Os classificados para as próximas fases da avaliação são: Amanda Lívia Costa Pereira Grillo; Ana Carolina Targa; Gabrielly Figueiredo Martins; Isabela dos Santos Puglia; Isabelli Barbosa Ruiz; Isis Madi Borges; Kauane Beatriz Games; Laura Lima Grillo; Marcella Cristina Lopes dos Santos; Maria Clara Gorga de Melo; Maria Eduarda Fiorentino Ferreira de Andrade; Maria Fernanda Viola Rodrigues; Otávio Orzilio Rodrigues Bruzadim; e Sarah Fernandes Bomfim.