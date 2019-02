Universitários ganharam 50% de desconto no valor da mensalidade das suas graduações

publicado em 21/02/2019

Os contemplados são dos cursos de Biomedicina, Engenharia Mecânica e Psicologia (Foto: Divulgação/Unifev)

A Unifev premiou, na tarde de ontem (dia 19), com bolsas de 50%, os três alunos ingressantes que obtiveram os melhores desempenhos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os contemplados são: Fabiana Marconatto Pastore Rodrigues (Psicologia), Gabriela Yumi Kitayama (Biomedicina) e Isaque Yoichi Yamaoka Taroco (Engenharia Mecânica).

Para concorrer ao benefício, os selecionados se matricularam no Centro Universitário de Votuporanga com as suas notas do Exame. As bolsas são válidas até o final do ano letivo de 2019.

Durante a entrega, estiveram presentes o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, acompanhado de integrantes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da FEV; o Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; e os coordenadores dos cursos de Biomedicina, Engenharia Mecânica e Psicologia, Prof. Dr. Roberto Carlos Grassi Malta, Profa. Ma. Maria Gabriella Ribeiro dos Reis Pegaiane e Profa. Dra. Raquel Martins Sartori, respectivamente; além dos universitários premiados e seus familiares.

Para os graduandos, a sensação é de gratidão e reconhecimento. “Foi uma surpresa bem-vinda que, com certeza, nos estimula a focar ainda mais na nossa formação profissional e futura carreira. Estamos no início de uma jornada que promete ser muito feliz aqui na Unifev”, destacaram.