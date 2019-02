Cidade

Agricultores de Riolândia doam bananas semanalmente para Santa Casa

Iniciativa começou no fim do ano passado e já resultou em mais de 150 quilos do alimento

publicado em 14/02/2019

Manoel explicou que promove todos os anos arrastões de leite em Riolândia em prol da Santa Casa (Foto: Divulgação/Santa Casa) Fazer o bem sem olhar a quem. Desta forma que o casal de agricultores Ricardo Balieiro e sua esposa Enstiane, da cidade de Riolândia estão fazendo. Toda semana eles colhem bananas da plantação da propriedade e deixam a missão para o monitor de esportes e voluntário da Santa Casa de Votuporanga, Manoel de Oliveira para trazer a doação ao Hospital. Manoel explicou que promove todos os anos arrastões de leite em Riolândia em prol da Santa Casa e quando surgiu a oportunidade de também trazer bananas, logo pensou na Instituição. “Sabemos da importância de cada doação para o Hospital, então como esses amigos estão doando as bananas, o mínimo que posso fazer é conseguir o transporte para cá”, disse. As doações estão vindo toda semana e auxiliam o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Lá, as bananas são utilizadas para o Lactário, onde são realizadas vitaminas, além de também serem servidas junto das refeições de alguns pacientes.

