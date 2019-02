Encontro foi sobre inovação nas vendas, que será tema de outros três encontros; associados ainda podem se inscrever para oficina sobre redes sociais

publicado em 19/02/2019

ACV inicia ciclo de palestras da “Liquida Votu” (Foto: ACV)

Empresários e comerciários de Votuporanga já estão se preparando para a grande liquidação de março, incentivada pela nova campanha da ACV – Associação Comercial de Votuporanga, a “Liquida Votu”. Nesta terça-feira (19), em parceria com o Senac, dezenas de vendedores e profissionais de lojas associadas participaram do bate-papo sobre inovação nas vendas, com Maria Andreia Rossafa, especialista em performance em vendas.

Outros três encontros gratuitos com o tema “Inovando e vendendo mais” serão promovidos nesta e na próxima semana. Os associados ainda poderão encontrar novas possibilidades e estratégias das redes sociais, em oficina que será promovida pelo Sebrae-SP.

As palestras “Inovando e vendendo mais” acontecerão nos próximos dias 21/2 (das 15h30 às 17h), 26/2 (das 8h30 às 10h) e 28/2 (das 15h30 às 17h), no auditório da ACV. Ainda restam algumas vagas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (17) 3426-4044 ou pelo site www.acvnet.com.br.

Na quinta-feira (21/2), às 19 horas, a oficina “Aprenda a usar as redes sociais para aumentar as vendas”, será no escritório do Sebrae-SP em Votuporanga (av. Wilson de Souza Foz, 5137). Com vagas limitadas, as inscrições devem ser feitas diretamente no Sebrae-SP, pelo telefone (17) 3405-9460 – opção 4.

Liquida Votu

A “Liquida Votu” é uma ação criada pela ACV e para os associados. A iniciativa envolverá todo o comércio para a liquidação de produtos. Ao comprar nas lojas participantes, a cada R$ 50 em compras, o consumidor ganhará um cupom para concorrer a uma moto 0km e a cinco vales-compras de R$300 cada.