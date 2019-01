Ele foi nomeado pelo atual presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira

publicado em 12/01/2019

Nascido em Votuporanga, major Olivaldi Alves Borges de Azevedo atua na Polícia Militar Ambiental de Rio Preto

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta sexta-feira o major Olivaldi Alves Borges de Azevedo, da Polícia Militar, para o cargo de diretor de Proteção Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ele é nascido em Votuporanga e atua na Polícia Ambiental de Rio Preto.

Olivaldi é mestre em Conservação da Fauna pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar, 2018. É também especialista em Gestão e Manejo de Sistemas Florestais pela Universidade Federal de Lavras (UFLA, 2001).

Em 1994, o major concluiu o curso de Ciências Policiais de Segurança e Preservação da Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e obteve, em 2014, o grau de mestre na área por meio do sistema de ensino militar no Centro de Altos Estudos de Segurança.

Olivaldi também é formado em Direito pelo Centro Universitário de Rio Preto. Em seu trabalho de conclusão de curso, defendido em 2005, o major abordou o tema: “Crimes ambientais de menor potencial ofensivo da Lei 9605/98: comentários sob a ótica do princípio constitucional da ofensividade”.