publicado em 02/01/2019

Votuporanga: José Pedro é o primeiro bebê de 2019 (Foto: Santa Casa)

O Ano Novo começou ainda mais especial para a operadora de telemarketing, Maria Luiza Donato Bevolo, de 21 anos, e para o metalúrgico, Lucas de Andrade Vila, de 21 anos. Às 22h51 desta terça-feira (1º), nascia José Pedro Donato Vila, primeiro filho de Maria Luiza e o primeiro bebê do ano, com 52 centímetros e 4,095 gramas.

Maria Luiza deu entrada no Pronto Socorro com contrações, às 20h24. O parto cesárea foi feito pela ginecologista e obstetra, Dra Ilma Soares de Souza. “Eu comecei sentir as dores e estava perdendo líquido. Vim para o Hospital e fiz a cesariana”, contou.

A moradora de Votuporanga ficou emocionada com o presente de Ano Novo. “Foi maravilhoso, desde o começo da gravidez eu imaginava que ele nasceria na Virada de 2018 para 2019. Foi surpreendente”, destacou.

O menino já conta com seu melhor amigo, polvo produzido pela bisavó Eriva Tereza Donato Cappi. “Ela deu a peça porque os tentáculos lembram o cordão umbilical. José Pedro fica bem calmo, só dorme”, brincou.