O recurso será destinado para a aquisição de materiais de apoio de Língua Portuguesa e Matemática preparatórios para o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)

publicado em 07/01/2019

A nota obtida por Votuporanga também fica acima da meta estipulada pelo Brasil para 2022, que é de 6,0 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga conquistou um importante recurso. O Ministério da Educação (MEC) e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) irão liberar para o município o valor de R$ 399.880,00 para a aquisição de materiais de apoio de Língua Portuguesa e Matemática preparatórios para o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). O programa vai permitir o fortalecimento do ensino do 2º ao 9º ano.

De acordo com o secretário municipal da Educação, Ederson Marcelo Batista, o recurso foi adquirido por meio do Simec (Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação no Brasil). “Dentro do Simec temos o PAR (Plano de Ações Articuladas), que é uma ferramenta onde os municípios colocam e solicitam as suas necessidades. É uma ferramenta de gestão para o planejamento da política de educação para os municípios”, afirmou.

Marcelo Batista ainda explicou que a verba só foi garantida por meio de uma solicitação e justificativa da Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga dentro da Ação 90, que é voltada para a aquisição desses materiais.

“Esse programa tinha como objetivo beneficiar os municípios que tinham o IDEB abaixo da média nacional. O grande diferencial é que Votuporanga tem o índice acima, porém com a justificativa apresentada para a Ação 90 ela foi aceita pelo Ministério como algo que justificava o interesse do município em aumentar ainda mais e favorecer as nossas crianças com educação de qualidade”, afirmou o secretário municipal.

Em setembro de 2018, foi divulgado o resultado do IDEB, mostrando os bons números obtidos pelas escolas do município na avaliação da Prova Brasil, realizada em 2017.

Nos primeiros anos do ensino fundamental, a rede municipal de ensino de Votuporanga alcançou a nota 6,8, evoluindo em comparação com o índice de 2015, quando registrou 6,6. O indicador municipal está acima das médias estadual (6,5) e nacional (5,6) para os primeiros anos e, segundo o Governo Federal, se equipara ao de países desenvolvidos.