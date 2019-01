Os matérias foram distribuídos nesta segunda-feira aos associados na sede do Sindicato das 9h às 19h

publicado em 07/01/2019

Os kits escolares são distribuídos para os comerciários filiados ao sindicato mediante inscrição no projeto (Foto: A Cidade)

Da redação

O Sincomerciários de Votuporanga distribuiu nesta segunda-feira aproximadamente 1500 kits escolares aos associados do Sindicato. A entrega foi realizada na sede da entidade, localizada na rua Rio de Janeiro, nº 3080, das 9h às 19h.

O projeto está em sua oitava edição e os materiais escolares são entregues aos filhos de comerciários que faz parte do Sincomerciários da cidade. No kit, os estudantes têm o direito de receber toda o material solicitado pelas listas escolares desde o maternal até o 5º ano do ensino fundamental.

A ação começou a ser organizada desde o ano passado, e as inscrições para participar da ação foram realizadas no mês de novembro. A presidente do Sincomerciários de Votuporanga, Lia Marques, contou que não há uma seleção para receber os materiais, basta levar as listas e realizar a inscrição. “Não é feito seleção, o projeto é para comerciários que são filiados ao Sindicato. Hoje entregaremos em torno de 1500, e um diferencial do nosso material é que ele é de qualidade. O comerciário traz a sua lista e é esta lista que leva para casa”, falou.

“Tudo é trabalhoso! Nós começamos em setembro, fazemos um cadastro. A pessoa traz a inscrição da escola e a lista de material, então já fazemos a compra. Encerramos agora em dezembro e janeiro já estamos entregando o material”, completou.

De acordo com o sindicato, os benefícios são adquiridos através da contribuição mensal dos filiados. “O dinheiro do trabalhador é investido no próprio contribuinte em forma de benefícios”, contou.

A quantidade de materiais inclusos nos kits depende do que foi solicitado pela lista de materiais dos comerciários, já que cada escolaridade exigi um tipo de kit escolar. O número distribuído também segue de acordo com o número de alunos e kits solicitados pelos filiados.

Umas das contempladas com o projeto, Silaine do Nascimento, contou que já é filiada do sindicato há 13 anos e que o projeto ajuda financeiramente na hora de comprar os materiais para os filhos. “Começa de ano tudo é muito puxado, além desse kit que a gente recebe, depois temos livros para serem comprados, então temos uma economia bem grande e ajuda bastante no orçamento”, disse a vendedora.