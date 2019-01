Foram realizadas 70 inscrições; 25 projetos de diversos segmentos serão premiados

publicado em 29/01/2019

Votuporanga foi uma das 21 cidades do estado contemplada pelo Programa de Incentivo à Produção Cultural (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Disseminar, valorizar e incentivar a prática de atividades culturais tem sido um dos principais objetivos da Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria da Cultura e Turismo. A pasta busca, diariamente, oferecer a população diversas formas de vivenciar essa realidade. Um dos projetos que possibilita essa realização é o Programa de Ação Cultural (ProAC), que financia atividades artísticas desenvolvidas pela própria comunidade.

Votuporanga foi uma das 21 cidades do estado contemplada pelo Programa de Incentivo à Produção Cultural (ProAC Municípios), da Secretaria de Estado da Cultura, em julho de 2018. Dando andamento no programa, o município divulgou na última segunda-feira (28/01), a relação dos inscritos no edital nº 01/2019. Ao todo, foram 70 inscrições para projetos culturais independentes nas áreas de artesanato, artes cênicas, artes visuais, cultura popular, dança, hip-hop, literatura e música.

A segunda etapa acontecerá somente para as pessoas habilitadas, que, então, poderão submeter seus projetos a partir do dia 15 de fevereiro. Serão premiados 25 projetos culturais, que deverão ser realizados obrigatoriamente no município, em espaços públicos ou privados. O valor de apoio aos projetos selecionados será de R$ 267 mil reais, sendo R$ 200 mil do Estado e R$ 67 mil como contrapartida do Município.