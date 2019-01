Com valores a partir de R$5 na conta de água, quem contribui com a campanha concorre a prêmios todos os meses e auxilia a Santa Casa na manutenção de atendimentos

publicado em 04/01/2019

O sorteio de um Fiat Mobi será realizado na entidade nesta terça-feira (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga inicia o ano de 2019 presenteando a população, que é tão solidária com o Hospital. A campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Instituição em parceria com a TV Unifev e Saev Ambiental, vai contemplar três moradores na semana que vem, com um carro zero quilômetro e dois notebooks.

O sorteio de um Fiat Mobi será realizado na entidade nesta terça-feira (8/1), com a presença do provedor Luiz Fernando Góes Liévana e de toda diretoria. Já na quinta-feira (10/1), a entrega ocorrerá com a presença dos ganhadores, lideranças e parceiros. “Fechamos cada ano com um automóvel novo, como forma de agradecer por cada auxílio prestado. O principal contemplado leva o carro e os vizinhos que colaboram recebem um notebook cada. É sempre muito gratificante conhecer aqueles que tanto fazem por nossa Instituição”, disse Luiz Fernando.

Ele ressaltou que o Hospital não mede esforços para garantir uma assistência de qualidade e humanizada, sendo referência em diversos serviços como a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, cirurgias cardíacas e muito mais. “A demanda é grande e em um cenário nacional de Instituições de saúde fechando ou reduzindo leitos, a Santa Casa conta com apoio de todos votuporanguenses para continuar salvando vidas. A campanha é a oportunidade da população colaborar com a causa, demonstrando que a união transforma um município, beneficiando milhares de pacientes”, afirmou.

O provedor ressaltou o sucesso da iniciativa. “É uma das principais ações de nossa Instituição. Com os parceiros Saev Ambiental e TV Unifev, desenvolvemos a ação ao longo dos anos com muito êxito. São mais de 10 anos de muita ajuda para o Hospital, contribuindo na manutenção dos nossos atendimentos”, afirmou.

Luiz Fernando enfatizou que a renda é utilizada para a compra dos materiais e medicamentos do SUS. “De R$5 em R$5, levantamos uma significativa verba. Para se ter uma ideia, arrecadamos R$435.898,68 em 2017, que são revertidos diretamente para nossos pacientes. Muitas vezes, os votuporanguenses não têm dimensão da importância desta colaboração para nós, que é utilizada com muita responsabilidade e comprometimento em prol de uma saúde de qualidade”, complementou.

Com valor a partir de R$5, o morador pode contribuir na conta de água com a Santa Casa, único que atende o Sistema Único da Saúde (SUS) da cidade. Além de fazer o bem, ele concorre a notebook todo mês e, no fim do ano, um carro zero quilômetro. São mais incentivos para promover a solidariedade e envolver toda a comunidade, porque os vizinhos que aderiram a ação também são contemplados!