Bebês prematuros estão sendo monitorados pelo uso de oxigênio; iniciativa traz inúmeros benefícios como redução de tempo de internação

publicado em 16/01/2019

A iniciativa do projeto Coala – Controlando o Oxigênio ALvo Ativamente – está em desenvolvimento desde novembro no Hospital Votuporanguense, beneficiando os bebês prematuros (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga está entre as 187 instituições do Brasil que implantaram um projeto inovador na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. A iniciativa do projeto Coala – Controlando o Oxigênio ALvo Ativamente – está em desenvolvimento desde novembro no Hospital Votuporanguense, beneficiando os bebês prematuros.

A ação consiste em controlar a oferta indiscriminada de oxigênio para os pequenos, evitando o excesso do gás nos tecidos e órgãos dos prematuros. “O uso de oxigênio, embora necessário para o suporte de vida em diversas patologias, pode ser potencialmente tóxico, podendo causar enterocolite necrosante (inflamação intestinal), aumento da displasia broncopulmonar (doença pulmonar crônica), retinopatia da prematuridade, entre outras e com isso aumento do tempo de internação”, explicou a coordenadora da fisioterapia Camila Chiaparini Furlan.

Segundo os estudos realizados pela equipe do projeto Coala, a saturação de oxigênio deve ficar entre 89 e 95% para evitar níveis em excesso com segurança.

Camila contou que o projeto possui envolvimento de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e demais membros da equipe da UTI Neonatal. “Dividimos a implantação em quatro etapas. A primeira foi a instalação de placas nos leitos sinalizando o padrão de oxigênio e a realização de treinamento dos profissionais. Na segunda, lidamos com as frustrações, com apontamentos da equipe. A terceira fase foi a de cadastro em uma plataforma da Fiocruz para estudo de indicadores que serão alimentados e ainda teremos a última fase que será a educação continuada”, ressaltou.

Em pouco tempo, os bebês já sentiram a diferença. “O tempo de suporte ventilatório diminuiu e esperamos também melhora nos outros indicadores”, explicou a médica responsável pela Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Dra Lara Galvani Greghi.