As ganhadoras da campanha ‘Saúde que dá prêmio’ da Santa Casa são moradoras do bairro Pozzobon (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Na manhã desta quinta-feira, a Santa Casa de Votuporanga entregou os prêmios aos ganhadores da campanha ‘Saúde que dá prêmio’. O evento foi realizado em frente ao hospital e contou com a presença de autoridades locais.

A ação desenvolvida pelo hospital tem mais de dez anos e todos os recursos arrecadados são utilizados na compra de materiais e medicamentos, principalmente para atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). O sorteio especial deste mês foi realizado na última terça-feira (8), na frente da Santa Casa.

O provedor Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, conversou com o jornal A Cidade e falou sobre a importância do apoio de aproximadamente 14 mil participantes da campanha. “É fundamental para o hospital e para a comunidade de Votuporanga, mesmo porque é um recurso que realmente ajuda a Santa Casa a custear os pacientes, principalmente do SUS”, falou.

“Os recursos são insuficientes, e com essa campanha, a gente consegue ajudar demais a custear. No ano de 2018, a gente arrecadou com esta campanha mais ou menos R$ 535 mil, então é de tamanha importância. Eu gostaria de agradecer a todos os munícipes que participaram e espero que continuem contribuindo para que a gente faça um atendimento diferenciado”, completou.

Os ganhadores deste mês são do bairro Pozzobon. A vencedora do principal prêmio, um carro zero quilômetro, foi Justina Clarinda Martins, que participa da ação desde o início. “Comecei colaborando com R$ 3, depois aumentei para R$ 5 e hoje assinei adesão para R$ 10. É uma coisa muito boa, a Santa Casa é a casa dos votuporanguenses, eu já precisei, então eu ajudo com prazer e sempre incentivo as pessoas a ajudar também”, contou.

Já as vizinhas da ganhadora também foram contempladas. Deolinda Marangoni Franco e a Kelly Cristina de Oliveira Dias receberam um notebook cada uma. “A gente tem sempre que ajudar, é uma coisa que não sabemos quando vamos precisar. Eu participo desde o começo, as moças passavam de casa em casa pedindo a doação e eu disse que doaria. Começou com R$ 1, depois passou para R$ 3, e depois para R$ 5”, comentou Deolinda.

A contemplada Kelly também falou sobre a importância de participar da campanha. “É muito importante ajudar um hospital que precisa tanto. São muitos pacientes que necessitam de atendimento”, frisou.

Para participar do ‘Saúde que dá prêmio’ basta ligar para o 0800 770 1950 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos da Santa Casa, pelo telefone (17) 3405 – 9139.