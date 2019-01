Juntamente com professores e artistas locais, mascote é um dos personagens de RPG educativo; o game já está disponível para download gratuito

publicado em 04/01/2019

O jogo foi contemplado no projeto Bolsa Cultura 2018 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Está disponível para download gratuito para computador o game "Votucity- Nós fazemos Votuporanga". O jogo, criado pelo pedagogo e especialista em mídias digitais, Leandro Ferreira, foi contemplado no projeto Bolsa Cultura 2018, de fomento a atividades artísticas e culturais do município.

O game é um Role-playing game, também conhecido como RPG (em português: "jogo de interpretação de papéis"), no qual o jogador controla o garoto Arthur e deve andar pela cidade de Votucity (uma reprodução digital de Votuporanga). Para avançar no jogo é necessário conversar com os moradores da cidade, comprar itens, responder questionários, completar missões e vencer mini-games.

É possível visitar universidade, Parque da Cultura, o distrito de Simonsen, a Prefeitura, Praça da Matriz, Supermercado, Praça da São Bento, Horto Florestal e Saev Ambiental. Neste último Saevinho, o mascote da autarquia, aparece no game e explica ao jogador quais os principais trabalhos e projetos realizados. "A Saev Ambiental desenvolve um trabalho de excelência na área ambiental. Projetos como o Disque Árvore, Ecotudo, Coleta Seletiva de Lixo estão presentes também no game. Aqui é possível coletar papel, plástico metal e vidro e reciclar na Saev Ambiental. O jogador também aprende sobre a reciclagem e como a água é purificada na Estação de Tratamento de Água", explica Leandro.

O jogo apresenta várias informações históricas sobre o município e tem inclusive uma fase no período da construção da Catedral Nossa Senhora Aparecida. “Também há uma grande valorização da cultura local, uma vez que diversos artistas reais estão presentes no game como o cartunista Paulo Gallo, professores como o educador ambiental Abilinho Calile (com o personagem do professor Biloca), Elaine Cristina, Andressa Ramos, Milton dos Santos, artista locais que divulgam o seu trabalho e mostram a sua arte (Gustavo Bombonato, Mayko Marques, Monahra Negrini e Poçam) e o fotografo Ravel Gimenes”, completa o pedagogo.