Oficina foi realizada no domingo (20/01), durante a tarde, no Parque da Cultura; evento contou com a participação de crianças entre 6 e 14 anos de idade

publicado em 22/01/2019

O objetivo do evento foi ensinar e incentivar as crianças a reciclar (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Na tarde do último domingo (20/1), a Saev Ambiental realizou a Oficina de Reciclagem com o mascote Saevinho, que contou com a presença de cerca de 50 crianças entre 6 a 14 anos de idade para a criação de brinquedos a partir de materiais recicláveis. As crianças escolheram entre diversos modelos, como dobraduras do Saevinho, bilboquê e aranha de garrafa pet, desenhos para colorir e cachorrinho com rolo de papel higiênico.

O objetivo do evento foi ensinar e incentivar as crianças a reciclar, despertando a consciência ambiental e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a criatividade e imaginação. O Superintendente da Autarquia, Waldecy Bortoloti, afirmou que “o evento foi de extrema importância para conscientizar as crianças com a reutilização de materiais recicláveis, e também para incentivá-los a criar seus próprios brinquedos”.