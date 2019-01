A capacitação é realizada até o dia 16 de janeiro, no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”

publicado em 11/01/2019

O evento tem carga horária de 15 horas para contribuir com o aperfeiçoamento profissional de cada indivíduo inserido no contexto Educacional (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Educação, está promovendo uma capacitação de férias para os profissionais da rede municipal de ensino. A abertura do evento foi realizada na manhã desta quinta-feira (10/01) e vai até a próxima quarta-feira (16/01), no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, localizado no Parque da Cultura, na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3.112, bairro Jardim Alvorada.

Segundo o Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, o objetivo é qualificar os profissionais. “É a primeira vez que a Secretaria faz uma iniciativa de formação como essa. É uma formação para servidores da pasta que não tiveram férias e elaboramos a formação em moldes diferentes”.

O nome do evento é ‘Educar para Transformar o Mundo – Solução Para o Futuro no Presente’ e a palestrante é Telma de Carvalho, formada em Pedagogia pela Unopar e pós-graduada em Psicopedagogia, Gestão Escolar, Coordenação Pedagógica e Planejamento, Implementação e Gestão da EAD, além disso é Personal & Professional Coach formada pela International Association of Coaching, analista comportamental e membro da Sociedade Latino Americana de Coaching (SLAC).