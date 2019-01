Inscrições de proponentes estarão abertas a partir de 17 de janeiro

publicado em 10/01/2019

Para mais informações, a Secretaria da Cultura e Turismo atende pelo telefone 3405-9670 (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga foi contemplada no Programa de Ação Cultural – ProAC Município, e, com o apoio Governo do Estado, lança Edital com o objetivo de selecionar projetos culturais independentes nas áreas de artesanato, artes cênicas, artes visuais, cultura popular, dança, hip-hop, literatura e música.

Votuporanga está entre as 21 vencedoras no concurso da nova modalidade de Incentivo à Produção Cultural do Governo do Estado (ProAC Município). O valor de apoio aos projetos selecionados será de R$ 267 mil reais, sendo R$ 200 mil do Estado e R$ 67 mil como contrapartida do Município.

Poderão participar, artistas e produtores culturais (pessoa física e pessoa jurídica) que comprovem residência de, no mínimo, dois anos no município de Votuporanga. Serão premiados 25 projetos culturais, que deverão ser realizados obrigatoriamente no município, em espaços públicos ou privados.

Fomento à produção e à difusão da cultura

O ProAC Município Votuporanga vai apoiar a execução de projetos para o desenvolvimento da cultura local e viabilizar o acesso da população para que conheçam as propostas.

Para Silvia Stipp, Secretária da Cultura e Turismo, "a modalidade vai nos aproximar ainda mais dos artistas locais, permitindo a divulgação e valorização dos nossos talentos".

O concurso acontecerá em duas fases. A Etapa 1 referente a inscrição de proponentes e a Etapa 2 para a inscrição de projeto apenas aos proponentes já habilitados.

Em concordância com o Edital Nº 01/2019 do ProAC Município Votuporanga (https://www.dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDkxMTI=), as inscrições das duas etapas deverão ser feitas através de formulário online. O proponente deverá ter cadastro de artista atualizado junto a Secretaria da Cultura e Turismo, (http://votuporanga.sp.gov.br/n/formulario/mapeamento.asp?x=culturaturismo) no site da Prefeitura de Votuporanga (http://www.votuporanga.sp.gov.br/n/home/).

A inscrição da Etapa 1 acontecerá no período de 17 a 27 de janeiro de 2019. E a inscrição dos projetos será a partir do dia 15 de fevereiro.