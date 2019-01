Um servidor da Prefeitura foi cedido ao órgão para dar mais agilidade nos serviços em Votuporanga

publicado em 03/01/2019

Em Votuporanga o órgão fica localizado no Poupatempo, que fica na Rua Bahia, número 3389 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Para aperfeiçoar os serviços de trânsito prestados à população de Votuporanga, um servidor municipal fará parte da equipe da CIRETRAN (Circunscrição Regional de Trânsito). O colaborador passará a exercer atividades visando o aprimoramento dos serviços de trânsito prestados à população local.

O convênio foi assinado pelo Prefeito João Dado e pelo Diretor Presidente do Detran-SP, Maxwell Borges de Moura Vieira, no dia 20 de dezembro de 2018, e tem prazo de vigência de cinco anos. O foco é imprimir eficiência, agilidade e qualidade no atendimento presencial aos usuários disponibilizados na CIRETRAN.

CIRETRAN

A Circunscrição Regional de Trânsito, conhecida como Ciretran, é órgão do DETRAN nos municípios do interior dos estados, tem a responsabilidade de exigir e impor a obediência e o devido cumprimento da legislação de trânsito no âmbito de sua jurisdição.