Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

O prefeito de Cardoso, Jair César Nattes, conhecido como Tucura, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na manhã de ontem em sua residência, foi atendido no hospital local e posteriormente encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga em estado grave.

Segundo informações da Santa Casa de Cardoso, Tucura foi encontrado caído no chão do banheiro de sua casa pela esposa Fátima Espisa e socorrido por seus familiares, sendo conduzido até o hospital, onde passou por atendimento do Dr. Flávio Barrachi até o estado de saúde ser normalizado. De acordo com as informações passadas para o jornal A Cidade, o prefeito chegou desorientado.

Após a estabilização do estado clínico, Tucura foi transferido por meio da USA (Unidade de Suporte Avançado) para a Santa Casa de Votuporanga. O hospital “informa que J.C.N., de 55 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta quinta-feira (24/1), às 10h05. Ele passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado grave no momento”.