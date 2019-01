Secretaria de Planejamento promoveu o último encontro com moradores da Zona Leste do Município; a Oficina Participativa é mais uma ação integrante da revisão do Plano Diretor

publicado em 23/01/2019

Os moradores tiveram a oportunidade de discutir o futuro da nossa cidade (Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Região Leste de Votuporanga, sediou na terça-feira (22/1), o último ciclo de Oficinas Participativas do processo de Revisão do Plano Diretor, promovido pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento. O encontro realizado no CEM “Prof. Faustino Pedroso” reuniu moradores dos bairros que compõem a Zona Leste da cidade.

Em todo este processo preparatório para o diagnóstico municipal, os moradores das quatro regiões da cidade, Norte, Sul, Leste e Oeste, puderam apontar os principais problemas enfrentados por eles e sugerir possíveis soluções. “Estes encontros foram extremamente importantes para conhecermos um pouco mais sobre a realidade de cada bairro e os problemas que precisam ser solucionados. Os moradores tiveram a oportunidade de discutir o futuro da nossa cidade, apresentaram ideias e propuseram ações relacionadas à mobilidade e ao desenvolvimento urbano”, explicou o arquiteto Jorge Augusto Seba, Secretário Municipal de Planejamento.

A participação popular em todo processo de elaboração do Plano é imprescindível para definir os rumos de Votuporanga para os próximos 10 anos. “Esses documentos de planejamento devem ser formatados com a ampla mobilização da população para atender, de modo concreto, a todos aqueles que residem no Município”, destacou Seba.

Edital de Chamamento Público

A próxima etapa é a instituição do Comitê de Delegados, que teve o prazo de indicação prorrogado para o dia 12 de fevereiro de 2019. As indicações deverão ser realizadas pelos formulários disponíveis no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) e protocoladas na Secretaria Municipal de Planejamento. A lista final das instituições e movimentos populares que integrarão o Comitê será divulgada no dia 21 de fevereiro de 2019.

Os Delegados indicados participarão, com direito a voto, das reuniões públicas convocadas pela Prefeitura para a discussão do Plano Diretor Participativo, dentre as quais as destinadas a avaliar, propor sugestões e aprovar os produtos elaborados durante as etapas que compõem o processo de revisão do Plano.

Esclarecimentos sobre o conteúdo do edital e orientações sobre a apresentação das indicações podem ser obtidos junto à equipe de coordenação da revisão do Plano Diretor Participativo, pelo endereço eletrônico planodiretor@votuporanga.sp.gov.br.

Plano Diretor