publicado em 15/01/2019

A Ouvidoria Municipal da Secretaria de Transparência e Controladoria da Prefeitura de Votuporanga tem se destacado no atendimento à população votuporanguense. De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, o órgão registrou um total de 2.792 ocorrências, com índice de 97,03% de resolutividade.

Segundo informações da pasta, as manifestações mais registradas foram de terreno privado com mato alto, entulho ou lixo (374); buracos no asfalto (279); construção irregular, abandonada, sem projeto (185); iluminação pública (137); falta de alvará ou alvará vencido (116); descarte irregular de lixo, entulho e recicláveis (110); execução irregular de atividade comércio, indústria e igreja (106); entre outras.

Dentre os atendimentos, 2.087 (74,75%) foram por telefone, 405 (14,51%) pessoalmente, 238 (8,52%) por site e 62 (2,22%) via e-mail.

Após encaminhadas à Ouvidoria, as manifestações dos munícipes são devidamente registradas e classificadas em dois grupos: denúncias ou serviços. Daí em diante, os casos são direcionados aos setores competentes da Prefeitura, cujas respostas são analisadas pelo ouvidor responsável e, em seguida, repassadas ao cidadão, que recebe um retorno com a posição oficial a respeito de sua solicitação.

Ouvidoria Municipal

O órgão é um canal oficial de relacionamento entre os cidadãos e a Administração Pública, criado para que os membros da comunidade façam sugestões, pedidos, reclamações e até mesmo elogios aos serviços da municipalidade. Vale ressaltar que quando o caso não é de responsabilidade do Poder Executivo, o reclamante é orientado a entrar em contato com a instituição ou órgão encarregado.

A Ouvidoria atende ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Paço Municipal, localizado na rua Pará, nº 3227 (Patrimônio Velho), ou pelo telefone, no número gratuito 0800-770-3590.

Pela internet, o acesso ao órgão pode ser feito na página inicial do site da Prefeitura de Votuporanga (www.votuporanga.sp.gov.br), por meio do ícone “Fale com a Ouvidoria”, ou ainda pelo endereço de e-mail: ouvidoria@votuporanga.sp.gov.br.