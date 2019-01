Em dois anos de funcionamento, Unidade Móvel já realizou mais de 8,7 mil procedimentos, como exames clínicos, restaurações, extrações de dente de leite, profilaxias e aplicações de flúor

publicado em 12/01/2019

O telefone de contato da Secretaria Municipal de Saúde é (17) 9405-9787, ramal 241 (Foto: Prefeitura de Votuporanga )

Com o período de férias escolares, os atendimentos do Odonto Móvel estão sendo realizados no Centro Social de Votuporanga, e por lá deve permanecer pelos próximos 15 dias. Durante o recesso escolar, a Unidade Móvel é deslocada para oferecer cobertura odontológica tanto para as instituições, como para as unidades de saúde, e bairros ou pontos da cidade onde existe grande demanda a ser atendida.

As crianças e adolescentes atendidas pela instituição passarão por avaliação, exames clínicos, restaurações, extrações, profilaxias, aplicação de flúor e todo o tratamento gratuito necessário.

O Odonto Móvel foi inaugurado pela Prefeitura de Votuporanga em maio de 2017, com o objetivo de levar atendimento bucal gratuito de dentistas a diversos pontos da cidade. Em dois anos de funcionamento, as equipes da Unidade Móvel, coordenada da Secretaria Municipal de Saúde já realizaram mais de 8,7 mil procedimentos, como exames clínicos, restaurações, extrações de dente de leite, profilaxias e aplicações de flúor.

Importante destacar, que durante os dois anos do mandato do Prefeito João Dado foram 89,2 mil atendimentos odontológicos foram registrados em toda rede municipal de saúde.

Estrutura

A unidade móvel possui aparelhos para procedimentos odontológicos, sala de esterilização com autoclave, rampa de acessibilidade para locomoção e tratamento de pessoas com necessidades especiais e geradores capazes de atender em locais onde não há eletricidade.

Para a aquisição do micro-ônibus de 9 metros de comprimento foram investidos em recursos próprios, aproximadamente, R$ 540 mil. Ele é composto por dois consultórios climatizados e equipados com aparelhos de última geração adequados para a prática odontológica.

O objetivo do serviço é melhorar a saúde bucal reduzindo o absenteísmo em relação aos agendamentos de crianças nas unidades de saúde, e encaminhadas pelas escolas, devido à dificuldade de serem acompanhadas para atendimento em horário comercial. Além disso, a estratégia oferece cobertura e apoio às atividades da estratégia de saúde da família e equipe de prevenção odontológica das unidades de saúde.

