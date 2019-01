Artista foi um dos nomes importantes do movimento artístico da região nos anos 70

publicado em 28/01/2019

Artista foi um dos nomes importantes do movimento artístico da região nos anos 70 (Foto: Prefeitura de Votuporanga_

O Museu Municipal "Edward Coruripe Costa", instalado no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali" da Prefeitura de Votuporanga, recebe a exposição de Bira Torriceli até o dia 3 de março. A exposição é gratuita, tem classificação livre e acontece de terça-feira a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h30 às 20h.

Nascido em São Paulo em 1956, Valdir Silva, que adotou o nome artístico de Bira Torriceli, foi um artista renomado no interior do estado de São Paulo. Autodidata, começou a pintar profissionalmente na década de 70, utilizando técnica de pintura com lápis de cor e giz de cera. Com diversos estilos, ele experimentou vários gêneros, como figurativista e moderno contemporâneo.

A exposição no Museu Municipal "Edward Coruripe Costa" contém 67 obras, que utiliza temas recorrentes como o sertão, o sol escaldante e os pequenos povoados nordestinos.

Suas telas foram expostas por anos na região, e entre as premiações estão Mapa Cultural Paulista; Bienal de Arte Contemporânea, Expoarte, em Estrela DOeste; Salão Ararense de Artes. Em 2008, oito quadros do pintor fizeram parte de uma mostra virtual da Saatchi Galery, de Londres, denominada London Contemporary Art e em uma galeria de Berlim, na Alemanha.

Bira Torriceli faleceu em 2010, aos 54 anos, e seu acervo está sob a guarda da irmã Célia Silva Mura, moradora de Votuporanga.

Exposição de Artes Plásticas

Artista: Bira Torriceli

Local: Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali" – Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Parque da Cultura

Período: até 3 de março

Horário: terça-feira a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h30 às 20h