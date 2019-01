Para o Processo de Sindicância, o Poder Executivo indicou duas pessoas que atuarão sob a presidência de procurador do Município

publicado em 15/01/2019

A Prefeitura Municipal de Votuporanga abriu sindicância para investigar a questão e afastou o servidor público (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Um motorista que pertence ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Votuporanga é alvo de uma sindicância aberta pelo Poder Executivo para investigar a suspeita de conduta irregular praticada por ele.

De acordo com a portaria do procurador do Município – Corregedor Geral, um memorando encaminhado a Corregedoria da Procuradoria Geral do Município pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, relata “conduta funcional de um servidor de Direção Veicular que, em tese, configuram faltas disciplinares”.

Por conta disso, um despacho do Procurador Geral do Município determina a abertura de Processo de Sindicância para apuração de possível cometimento de falta funcional por parte do trabalhador. As possíveis condutas contrariam, em tese, a legislação municipal.

Para o Processo de Sindicância, o Poder Executivo indicou duas pessoas que atuarão sob a presidência de procurador do Município – Corregedor Geral.

A Administração Municipal afastou o servidor preventivamente de suas funções, sem prejuízo de seus vencimentos.

A Prefeitura informou o jornal A Cidade que o prazo de conclusão do referido processo de Sindicância instaurado pela Corregedoria Geral do Município foi prorrogado com a finalidade de beneficiar o trabalhador. “Sua oitiva foi realizada às vésperas das festas de Natal, e portanto, a ampliação deste prazo oportuniza as chances de defesa do servidor no trâmite deste processo”, explicou.