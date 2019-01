A esposa e familiares autorizaram a doação de órgãos, que serão destinados a pelo menos nove pessoas

publicado em 28/01/2019

Carlos Eduardo deixou a esposa Erica, os filhos Enzo de 7 anos e Gabriel de 6 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Da redação

Morreu na manhã desta segunda-feira, aos 37 anos, o funcionário público Carlos Eduardo de Oliveira no Hospital de Base de São José do Rio Preto. O motorista de ambulância de Votuporanga estava internado no hospital há 16 dias após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico.

O motorista era muito conhecido no município pelo desempenho dedicado ao trabalho. Sempre ajudando as pessoas com problemas de saúde realizando o transporte até hospitais de toda a região.

Muito orgulhoso de sua profissão, teve seu trabalho repercutido nas mídias votuporanguense depois de ser fotografado salvando a vida de uma idosa durante uma forte chuva que alagou a rua Padre Isidoro Cordeiros Paranhos carregando-a nas costas há alguns anos.

Sempre pensando em ajudar o próximo, Carlos Eduardo pediu aos seus familiares que doassem seus órgãos. Atendendo ao último pedido, a esposa e familiares autorizou a doação de todos os órgãos possíveis, que serão destinados a pelo menos nove pessoas.

Por conta da retirada dos órgãos, o corpo de Carlos Eduardo de Oliveira será liberado para o velório nesta terça-feira a partir das 12h. O velório deve começar no fim da tarde. O motorista deixa a esposa Érica, os filhos Enzo de 7 anos e Gabriel de 6 anos, além de familiares e um vasto círculo de amizade em Votuporanga e região.