Por outro lado, mais de mil negócios formais foram abertos em Votuporanga no ano passado, conforme a Prefeitura

publicado em 12/01/2019

O número de abertura de empresas formais no ano passado aumentou em relação a 2017 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

Mais de 800 empresas fe charam suas portas no ano passado em Votuporanga de acordo com dados da Prefeitura Municipal. No entanto, ultrapassou de mil o número de novos negócios formais abertos na cidade.

Segundo o Poder Executivo, somente em 2018, 816 firmas fecharam as portas. Por outro lado, 1.182 foram abertas, resultando em um saldo positivo de 366 negócios abertos.

O número de empresas fechadas no ano passado é menor do que em 2017, quando 875 foram extintas. No mesmo ano, houve 1.202 aberturas. O saldo foi de 327. Assim, de 2017 para 2018 o saldo de firmas abertas em Votuporanga aumentou positivamente em 39 negócios abertos.

Entre os destaques de conhecidas empresas fechadas está a rede de fast-food Bob’s, que encerrou suas atividades na cidade em dezembro de 2018 após quase seis anos de funcionamento. O Bob’s foi inaugurado em Votuporanga no dia 20 de dezembro de 2012. O local funcionava das 11h à meia-noite. A área construída é de 210 m², com espaço para 77 lugares, divididos em ambientes. Todo o prédio seguia o padrão do Bob’s, desde a fachada até a mobília.

Quando o assunto é abertura de negócios, o destaque também é para uma rede de fast-food, o Burger King. A unidade local, que fica na avenida Brasil, foi inaugurada em junho. A empresa criou 35 empregos diretos no município. O horário de funcionamento é das 11h à meia-noite.