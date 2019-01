Grupo é composto por Daiane Ribeiro do Nascimento, Loise Roldão, Gabriel Lima, Gustavo Sobreira, Beatriz Souza, Lorena Roldão e Tallys Rodrigo

publicado em 19/01/2019

Foto: Divulgação/Diocese

A Diocese de Votuporanga também estará presentes na JMJ – Jornada Mundial da Juventude. O evento é um encontro de jovens de todo o mundo com o Papa Francisco e acontecerá no Panamá, de 22 a 27 de janeiro, com o lema “Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua Palavra” (Lc 1,38).

O grupo da Diocese é composto por Daiane Ribeiro do Nascimento, da Paróquia São João Batista e São Cristóvão de Tanabi e Loise Roldão, Gabriel Lima, Gustavo Sobreira, Beatriz Souza, Lorena Roldão e Tallys Rodrigo, todos da Paróquia Nossa Senhora do Divino Livramento, de Buritama. Daiane estará viajando com a Comunidade Mar A Dentro, enquanto os demais jovens irão com o grupo do Caminho Neocatecumenal, composto pelas Dioceses de Votuporanga, São José do Rio Preto e Barretos.

Lorena fala da experiência, que será inédita na sua vida. “Será a primeira vez que viajo para outro país e estou muito feliz, pois será para participar da JMJ. Nessa oportunidade quero fazer uma experiência de fé e encontro pessoal com Deus”, destaca ela. Enquanto Daiane já participou da edição de 2013, que aconteceu no Rio de Janeiro. “Guardei com carinho todas as palavras ouvidas. Foram muitos encontros com realidades diferentes da minha, aprendizado, amigos para vida, momentos intensos, oportunidades de vivenciar o amor e o cuidado de Deus e testemunhar a alegria de ser um jovem cristão, a unidade e a beleza da nossa Igreja, um sentimento que supera qualquer dificuldade.”

O padre Michel Candeu, assessor do Setor Juventude da Diocese de Votuporanga, está em oração por todos os jovens que irão à JMJ e no último dia 13 presidiu uma Missa na intenção dos peregrinos. Enquanto o bispo diocesano, Dom Moacir Aparecido de Freitas, incentivou os participantes. “Que Deus vos abençoe e acompanhe nessa jornada e que faça a cada um crescer cada vez mais no discernimento do processo vocacional para dizer como Maria o sim ao amor à Deus e ao próximo com alegria e dedicação. Convido todos os jovens diocesanos que participem também com suas orações pelo êxito dessa jornada”.