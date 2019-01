Vencimentos serão a partir de fevereiro; valor poderá ser parcelado em até dez vezes

publicado em 15/01/2019

A Prefeitura de Votuporanga informa que os carnês de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) referentes ao ano de 2019 começam a ser distribuídos a partir desta quarta-feira (16) em toda a cidade. Aproximadamente, 50 mil carnês serão entregues pelos Correios.

Assim como em anos anteriores, os vencimentos serão a partir do mês de fevereiro, nos dias 12, 14, 16 e 18, variando de acordo com a localização do imóvel. O valor poderá ser parcelado em até dez vezes ou pago em cota única sem desconto. Caso o munícipe não receba seu carnê até o dia 08 de fevereiro, poderá retirar a segunda via na Central de Atendimento da Prefeitura ou através do site www.votuporanga.sp.gov.br.

Vale ressaltar que não é preciso receber o carnê em mãos, ou seja, não é necessário ter pessoas na residência, apenas a casa estar habitável, já que será deixado na caixa de correspondência.