Com o objetivo de revelar e valorizar os artistas da cidade, a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura Votuporanga incentiva a participação dos votuporanguenses no Mapa Cultural Paulista 2019

publicado em 25/01/2019

O Mapa Cultural é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, realizado pela Abaçaí Cultura e Arte (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria do Estado da Cultura está com as inscrições abertas até o final deste mês para os interessados em participar do Mapa Cultural Paulista, que tem o objetivo de identificar, valorizar e promover o intercâmbio da produção artística e, ao mesmo tempo, estimular a participação dos municípios em atividades culturais.

Realizado pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) – organização social de cultura, o programa será feito em três etapas: municipal (inscrições e seleções), regional (apresentações) e estadual (atividades formativas e circulação). Para a edição de 2019 serão consideradas cinco expressões artísticas: dança, poesia, teatro, circo e fotografia.

Poderão participar do Mapa Cultural Paulista qualquer cidadão ou grupo do estado de São Paulo, desde que tenha vínculo comprovado com o município há pelo menos dois anos.

Os participantes das edições anteriores poderão se inscrever com produções ou criações inéditas. A idade mínima para participar é de 18 anos completos até a data final das inscrições.

Mapa Cultural

