publicado em 12/01/2019

No ano passado, a Secretaria Municipal da Educação registrou 52 matrículas na modalidade EJA (Foto: Divulgação/Prefeitura)

As inscrições para a EJA (Educação de Jovens e Adultos), do 1º ao 5 ano, estão abertas em Votuporanga e vão até 15 de fevereiro de 2019. Qualquer pessoa que tenha interesse em se inscrever pode procurar o CEM “Deputado Narciso Pieroni” ou a Secretaria Municipal da Educação, localizada na rua Pernambuco, nº 4.846, no bairro Patrimônio Novo. O telefone para mais informações é o (17) 3405-9750. Após o 6º ano, os interessados devem procurar as Escolas Estaduais.

Para se inscrever basta ter em mãos o histórico ou declaração escolar e documentos pessoais (RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência).

As aulas serão oferecidas no CEM “Deputado Narciso Pieroni”, localizado na Rua Itacolomi, 3095, no Centro. Para a modalidade EJA é oferecido o transporte escolar após a efetivação da matrícula.

Ainda não há o calendário para o início das aulas, porém a previsão é que elas comecem entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro.