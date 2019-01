As inscrições no Sisu deve ser realizada até o dia 25 de janeiro

publicado em 22/01/2019

O Câmpus Votuporanga atua desde 2011 e atualmente oferece 3 cursos de Ensino Médio Integrado, 1 cursos técnico subsequente e os 4 cursos superiores (Foto: Divulgação)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu 2019 já estão abertas e segue até o dia 25/01 paras os candidatos que participaram do Enem 2018 e desejam ingressar em universidades e institutos federais.

Pensando na educação dos estudantes, o Instituto Federal São Paulo (IFSP) de Votuporanga está oferecendo quatro cursos de graduação para os interessados em concluir o ensino superior com apoio do Sisu. Dentre as opções, o candidato pode optar pelo curso de Engenharia Civil e Elétrica, licenciatura em Física e tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS).

Todos as graduações que estão sendo oferecidas contem 40 vagas para serem preenchidas, dentro das seguintes modalidades: as engenharias nos períodos diurno e integral; física e ASD no período noturno.

Para participar o interessado devem acessar a página do Sisu pelo sisu.mec.gov.br e se candidatar para o curso desejado. As notas de corte para 2018 das quatro graduações se classificam em: ADS com 625,24; Engenharia Civil 697,32; Engenharia Elétrica 651,56 e Física 612,02.

O resultado da primeira chamada do Sisu 2019 será divulgado no dia 28 de janeiro. Os interessados que não passaram na primeira etapa, podem participar da lista de espera dos dias 28 de janeiro até o dia 04 de fevereiro. A matrícula da chamada regular deve ser realizada entre os dias 30 de janeiro até o dia 04 de fevereiro, para os demais participantes o prazo é a partir do dia 07 de fevereiro.

Sobre o IFSP

O Instituto Federal São Paulo (IFSP) faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede Federal de EPCT), que recentemente completou 10 anos.

O Câmpus Votuporanga atua desde 2011 e atualmente oferece 3 cursos de Ensino Médio Integrado (Informática, Edificações e Mecatrônica), 1 cursos técnico subsequente (Mecânica) e os 4 cursos superiores.

A primeira turma do curso de Engenharia Civil se formou em dezembro de 2018, com destaque para 3 egressos aprovados em Programas de Mestrado da Ufscar e da Unesp.